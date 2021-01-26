Keira Knightley: Erkek yönetmenlerin sevişme sahnelerini çekmeyeceğim

İngiliz oyuncu Keira Knightley, artık erkek yönetmenlerin filmlerindeki cinsellik sahnelerinde yer almadığını açıkladı.

Dünyaca ünlü 35 yaşındaki İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinema sektöründe tartışmaya neden olan bir açıklama yaptı.

ERKEK YÖNETMEN DETAYI

Keira Knightley erkek bakış açısı nedeniyle artık erkek yönetmenlerin filmlerinin cinsellik içeren sahnelerinde yer almadığını açıkladı.

Müzisyen James Righton ile evli olan Keira Knightley, eğer bir filmi erkek yönetmen yönetiyorsa, bu çalışmanın seks sahnelerinde görünmeyi reddettiğini söyledi.

"GURURLUYUM"

Fransız moda devi Chanel'in radyo serisinde konuşan oyuncu, iki kızını doğurduğundan beri vücudunu bir film setinde göstermekten çok rahatsız olduğunu anlattı.

Bu düşüncesinin bir kısmının gurur, bir kısmının ise erkek bakışından kaynaklandığını belirten Keira Knightley, “Ben çok gururluyum, şimdi iki çocuğu olan bir bedenim var ve bir grup erkeğin önünde çıplak halde durmamayı tercih ederim” dedi.