Kel halini paylaşan Işın Karaca hastalığını açıkladı! Sosyal medya hesabından kel halini paylaşan Işın Karaca, saç kıran hastalığına yakalandığını ve uzun süre boyunca saçlarının çıkmayacağını anlattı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Işın Karaca’dan üzücü bir haber geldi.

İnstagram hesabı üzerinden “kanser değilim” açıklaması yapan Karaca, kel halini paylaştı.

Uzun süredir saç kıran hastalığı ile mücadele eden Karaca, artık bu durumu saklamak istemediğini vurguladı.

"Saklamak artık zor gelmeye başladı"

Karaca, son halini paylaştığı fotoğrafın açıklamasına şu notu düştü;

Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım.. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.



Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…

"Uzun süre kel kalacağımı anlayınca..."

Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu..



Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU) Kısaca saç kıranın son evresi..



Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin.. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam.

"Kafamda minik minik yaralar oluştu"

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş! Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik. O da değilmiş..



Sıra geldi ikinci aşıya.. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımlarla beraber döküldü.



Biz o arada Emir’le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama.. ne ararsan yaptık..

"İçime kapanıp kimseyle görüşmedim"

Haydi ben bunun Üstüne bir de covid oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Baya Alopcia Areta olmuşum…



İkinci kez covid geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyicen açıldı… Örtmek artık imkansız olmuştu.. Ve ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim.. Çünkü Anlatamadım..

"En sevdiklerimin cenazesine gidemedim"