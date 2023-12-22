Kemal Doğulu'dan dekolte açıklaması: "İsteyen istediği yerini gösterir" Ünlü moda tasarımcısı Kemal Doğulu, İletişimci Sevda Türküsev'in 'teşhircilik' yorumuna da yanıt verdi.

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Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi birçok moda programının jüri koltuğunda oturan, tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Kemal Doğulu 2. Sayfa magazin programına konuk oldu.

Geçtiğimzi günlde gerçekleşen bir ödül gecesinde ünlülerin tercih ettiği kıyafetler hakkında değerlendirmede bulunan Doğulu, Sevda Türküsev'in 'teşhircilik' yorumuyla ilgil konuştu.

Doğulu, Türküsev'in "Bikini bölgesi görünecek kadar açıyorlarsa bu şıklık değil, dekolte başka bir şeydir." açıklamalarına katılmadığını belirtip sert konuştu.

Kemal Doğulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Moda var"

"Ayrıca yıllardan beri süre gelen bir şey var. Sen tercih edersin, etmezsin. Bir de onlar yaptıkları iş gereği öyle giyinmek zorundalar.

"Teşhircilik değil bu"

Teşhircilik değil bu. İsteyen istediği yerini gösterir, isteyen istediği yerini kapatır. Buraya kadar dekolte giyer ya da kafasını örter. Teşhircilik olarak adlandırılmasına karşıyım.

"Bir kadının bunu söylememesi gerekiyor"

Bir kere kadın olarak bunu söylememesi gerekiyor. Evet teşhircilik. Teşhircilik derken, sunum yapıyorsun.

"Kelimelerimizi doğru seçelim."

Onların vitrini de kendileri. Ne yapacaklar? Nerelerini sunsunlar? Kadın oldukları için daha açılabilecek yerleri var.

Güzel, kaliteli bir şekilde açtıkları zaman iyi duruyor. Lütfen kelimelerimizi doğru seçelim."