Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan Fatma Girik paylaşımı

Fatma Girik'in vefatı Yeşilçam'daki yakın dostu Kemal Sunal'ın ailesini de derinden sarstı.

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının biri Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Girik'in ölüm haberi sanat dünyasını ve yakın dostlarını yasa boğdu.

Acı haberin ardından Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım geldi. Ezo Sunal, yaptığı paylaşımda isim annesinin Fatma Girik olduğunu açıklayarak, anısını paylaştı.

"İYİ Kİ TANIDIK"

Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı 'Ezo Gelin' filminin afişini paylaşan Ezo Sunal, "Annem ona bakarken 'böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da Ezo olsa' demiş Fatma Girik’e… Doğduğumda bu künyeyle hastaneye gelmiş… Künye hala bileğimde… Sokakta karşılaşmıştık yıllar önce, çok şaşırmıştı künyeyi görünce, gururla taşıyorum ismimi sayesinde… Çok değerli Fatma Girik, iyi ki geçti bu dünyadan, iyi ki tanıdık…" mesajını paylaştı.

Ali Sunal da yaptığı paylaşımda, "Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında vefat etti.