Keman sanatçısı Mustafa Taşpınarlı, yaşamını yitirdi Sibel Can, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalışan assolistlerin kemancısı Mustafa Taşpınarlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye onu en çok İbo Show’daki performansıyla tanıdı…

79 yaşındaki usta kemancı Mustafa Taşpınarlı, hayatını kaybetti.

Acı haberi, kendisiyle birlikte birçok sahneyi paylaşan Sibel Can duyurdu.

"Melek kalpli hocam"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin değerli keman virtüözü, TRT İzmir Radyosu’nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun.

8 yaşındayken başladı

Mustafa Taşpınarlı, 1944'te İzmir’de dünyaya geldi.

Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı, müzik kariyerine 8 yaşındayken başladı.

İzmir’de gazinolarda kemancılık yapan Taşpınarlı, askerliğini İstanbul’da tamamladıktan sonra burada müzik hayatını devam ettirdi.

Birçok ünlü isimle sahne aldı

Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalışan usta sanatçı, ayrıca Sibel Can’a hocalık yaptı.

Taşpınarlı, İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu baş kemancı oldu.

Müziğe ara vermişti

Buradan da ayrılan Taşpınarlı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu’nda ‘Devlet Sanatçısı’ unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti.

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