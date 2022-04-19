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    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı

    Eşi Beren Saat ile Neymar'la tanışan Kenan Doğulu o anları Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 08:19
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    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı

    Fransa Ligue 1'in 32. haftası PSG sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti bu maçı izlemek için Paris'e gitti.

    Neymar'la buluştular

    Ünlü çift, Paris'te PSG - Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi.

    Kenan Doğulu sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.

    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı #1

    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı #2

    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı #3

    Kenan Doğulu ile Beren Saat Neymar ile tanıştı #4


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