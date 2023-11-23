Kenan Doğulu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gala karesi gündem oldu Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı filminin galasına katılan Kenan Doğulu'nun yakışıklı oyuncuyla verdiği poz sosyal medyada olay oldu.

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ensonhaber.com

Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra Netflix'in "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde buluştu.

Filmin dün akşam galası yapıldı. Başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ geceye eşleriyle katıldı.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ve rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Kenan mutlu

Doğulu, "Çağdaş klasikleri arasına girmiş bir çift benim için Beren ve Kıvanç. Filiz Akın’la Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit’le Tarık Akan gibi… O yüzden o heyecan hepimizde vardı. Uzun mesajlı bir filmde buluşmaları hepimizi mutlu etti. Her şeyden önce Beren’in bir hayranı olarak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Galadan sosyal medyaya düşen kareler ve videolar çok konuşuldu.

Beren Saat ve Kıvanç Tatltuğ, gece oyunca eşleriyle dans etti.

Kenan Doğulu’nun yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a sarılırken çekilen bir karesi de gündem oldu. İkilinin o hallerine yorum yağdı.