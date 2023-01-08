Kenan Doğulu oje sürdü

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından oje sürerek objektiflerin karşısına geçen Kenan Doğulu, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncu Beren Saat ile evli olan şarkıcı Kenan Doğulu, sesi ve şarkılarıyla sevilen sanatçılar arasında yer alıyor.

Sık sık tarzıyla da adından söz ettiren Doğulu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Deriye poz verdi

Son olarak bir dergiye poz veren şarkıcı, o kareleri hayranlarının beğenisine sundu.

Kısa sürede beğeni toplayan paylaşım eleştirilerin de odağında oldu.

Oje modasına uydu

Doğulu'nun alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti. Daha önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü.

Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.