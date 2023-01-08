Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
323.127
0.30%
BTXN Coin
7.69
0.65%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Kenan Doğulu oje sürdü

    Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından oje sürerek objektiflerin karşısına geçen Kenan Doğulu, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
    • 08.01.2023 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kenan Doğulu oje sürdü

    Ünlü oyuncu Beren Saat ile evli olan şarkıcı Kenan Doğulu, sesi ve şarkılarıyla sevilen sanatçılar arasında yer alıyor.

    Sık sık tarzıyla da adından söz ettiren Doğulu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

    Deriye poz verdi

    Son olarak bir dergiye poz veren şarkıcı, o kareleri hayranlarının beğenisine sundu.

    Kısa sürede beğeni toplayan paylaşım eleştirilerin de odağında oldu.

    Kenan Doğulu oje sürdü #1

    Oje modasına uydu

    Doğulu'nun alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti. Daha önce oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü.

    Erkeklerin oje sürmesine karşı çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

    Kenan Doğulu oje sürdü #2


    Karadeniz gazını yakma testinden görüntüler
    Ekonomi

    Karadeniz gazını yakma testinden görüntüler

    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller
    Otomobil

    2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir