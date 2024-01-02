Kenan Doğulu'dan boşanma iddialarına cevap verdi: "Boşansak söyleriz" Oyuncu eşi Beren Saat'le sürekli boşanma iddiaları ile gündeme gelen Kenan Doğulu, "Boşanmıyoruz" açıklamasıyla merakları giderdi.

Analiz

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yeni yılı Kıbrıs'ta bir otelde karşıladı. Doğulu'nun sahne aldığı otele eşi Beren Saat ve annesi de geldi.

Konuklarına müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

2023'ü değerlendirip, yeni yıl mesajı veren Doğulu, Beren Saat'le ilgili soruyu da cevapladı.

49 yaşındaki sanatçı, "Bir sürü acı olay oldu. Her türlü ayakta kalmak zorundayız. 2024'e umutla bağlanacağız. Yeni yılda şahane günler diliyorum. Sağlık, başarı ve aşk gelsin." ifadelerini kullandı.

'Aa boşandık mı?'

Eşi Beren Saat'in kendisini dinlemeye geldiği hatırlatılan ve "Hakkınızda birçok iddaa ortaya atıldı. Boşanacağınız söylendi" sorusu yöneltilen Doğulu, "Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık. Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı konserinde sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturan Kenan Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saat'i öptü.