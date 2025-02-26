Kenan Doğulu'dan dudak dudağa poz! Eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı

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Aşk-ı Memnu dizisiyle zirveye ulaşan oyuncu Beren Saat ile ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. 2014 yılında Los Angeles'ta Beren Saat'le hayatını birleştiren Doğulu, bugün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

"İYİ Kİ'M"

Beren Saat ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum." notunu düştü.