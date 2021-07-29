Kenan Doğulu'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı

Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl boşanma haberleriyle gündemi uzun bir süre meşgul etmişti. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift, aradıkları mutluluğa kavuştu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan çift, evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Doğulu, nikahtan bir fotoğraf paylaşıp altına, “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi.” mesajını düştü.

Beren Saat ise henüz bir paylaşımda bulunmadı.