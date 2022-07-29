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    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Kenan Doğulu, Beren Saat’le evliliklerinin 8. yıl dönümünü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:46
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    Hiç gündemden düşmeyen ünlü isimlerden oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

    Eski sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü çift, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

    Kenan Doğulu, bugün sosyal medya hesabından yine eşi Beren Saat'e olan aşkını dile getirdi.

    8 yıl oldu

    Güzel eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Doğulu, 8. evlilik yıl dönümlerine özel bir yazı paylaştı.

    İşte Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı:

    "Evimin içinde ayağının sesi
    Kulağımın dibinde nefesin
    Avucumun içinde elinin teri
    Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun
    Yarınımda adın yoldaşım
    Adım adının sonuna sarılsın
    Düştüğümde kalk diyen ilkim sen
    Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun
    Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun
    Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #1

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #2

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #3

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #4

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #5

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #6

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #7

    Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı #8




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