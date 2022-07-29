Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı

Kenan Doğulu, Beren Saat’le evliliklerinin 8. yıl dönümünü kutladı.

Hiç gündemden düşmeyen ünlü isimlerden oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

Eski sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü çift, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Kenan Doğulu, bugün sosyal medya hesabından yine eşi Beren Saat'e olan aşkını dile getirdi.

8 yıl oldu

Güzel eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Doğulu, 8. evlilik yıl dönümlerine özel bir yazı paylaştı.

İşte Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı:

"Evimin içinde ayağının sesi

Kulağımın dibinde nefesin

Avucumun içinde elinin teri

Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun

Yarınımda adın yoldaşım

Adım adının sonuna sarılsın

Düştüğümde kalk diyen ilkim sen

Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun

Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun

Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"











