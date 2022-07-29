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- Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı
Kenan Doğulu’dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı
- Haber Merkezi
- 29.07.2022 - 12:18
- Güncelleme : 29.07.2022 - 12:46
Hiç gündemden düşmeyen ünlü isimlerden oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü.
Eski sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü çift, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.
Kenan Doğulu, bugün sosyal medya hesabından yine eşi Beren Saat'e olan aşkını dile getirdi.
8 yıl oldu
Güzel eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Doğulu, 8. evlilik yıl dönümlerine özel bir yazı paylaştı.
İşte Kenan Doğulu'nun aşk dolu paylaşımı:
"Evimin içinde ayağının sesi
Kulağımın dibinde nefesin
Avucumun içinde elinin teri
Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun
Yarınımda adın yoldaşım
Adım adının sonuna sarılsın
Düştüğümde kalk diyen ilkim sen
Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun
Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun
Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun"