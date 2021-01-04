Kenan İmirzalıoğlu: Kızım edepli ve vicdanlı olsun

Kenan İmirzalıoğlu: Kızım edepli ve vicdanlı olsun

Bir dergiye röportaj veren Kenan İmirzalıoğlu, yeni hayatını anlattı.

Yeni baba olan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir magazin dergisine röportaj verdi.

İmirzalıoğlu, hem mesleğini hem eşi Sinem Kobal’ı hem de ekimde dünyaya gelen kızı Lalin’i anlattı.

"TAMAMLANDIK HİSSİ"

Kenan İmirzalıoğlu, “Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi aynı anlayışta mı olurdum, emin değilim. Yaş itibarıyla daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lalin’i kucağıma alınca, tamamlandık hissi geldi.” dedi.

"EDEPLİ VE VİCDANLI OLSUN"

Empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, “Bu duyguyu yaşamayana anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur.

Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık üç kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti.” diye konuştu.

46 yaşındaki oyuncu, 2016’da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları söyledi:

"ANNELERE SAYGIM ARTTI"

“Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız, evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin’den sonra Sinem’e ve tüm annelere saygım beş kat arttı.”