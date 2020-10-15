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    Kenan İmirzalıoğlu kızının adını söylemedi

    Etiler’de görüntülenen oyuncu, kızının adını eşi Sinem Kobal tarafından söylenmesini tercih ettiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 11:28
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    Kenan İmirzalıoğlu kızının adını söylemedi

    Sinem Kobal ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, baba olmak için gün sayıyor.

    Etiler’de objektiflere takılan İmirzalıoğlu’nun mutlu hali gözlerden kaçmadı.

    İSMİNİ SÖYLEMEDİ

    Muhabirlerin doğacak kızlarının ismiyle alakalı soruya veren oyuncu, "İsmi belli ama annesinden duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz." dedi.

    EVDEN ÇIKMIYOR

    Öte yandan Sinem Kobal’ın günler sonra doğum yapacağı, bu dönemde de evden çıkmadığı belirtildi.

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