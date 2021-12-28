Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı

Şu sıralar ikinci kez kız babası olmaya hazırlanan sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Reyting rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan kötü haber geldi.

PROGRAMA ARA VERİLDİ

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi.

Hamile olan eşi Sinem Kobal ve kızının sağlık durumu ile ilgili bir haber gelmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Emirgan'da görüntülenen ünlü oyuncu, ikinci bebeğiyle ilgili; "Sağlıkla sıhhatle gelsin inşallah" şeklinde konuşmuştu.