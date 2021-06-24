Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam İstanbul’da bulunan bir özel hastaneden çıkarken görüntülendi.

Eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin’le olan tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a dönen 47 yaşındaki oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, hastane çıkışı görüntülendi.

"VİTAMİN DESTEĞİ ALDIM"

Kenan İmirzalıoğlu, "Korkulacak bir durum yok. Hastaneye vitamin desteği almak için geldim." dedi.

Geçtiğimiz aylarda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan İmirzalıoğlu, dijital mecra projelerine sıcak baktığını belirtmişti. Kenan İmirzalıoğlu, "Bu tarz projelerde; örneğin üç ay çekim yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bence daha iyi ve güzel. Bana sunulan projeler olursa neden olmasın?" şeklinde konuşmuştu.