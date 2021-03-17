Kenan İmirzalıoğlu, tarih dersi alacak

Sunduğu bilgi yarışmasında genel kültürüyle göz dolduran oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, tarih dersi almak için kolları sıvadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan Kenan İmirzalıoğlu, iki yıldır bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran oyuncu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başladı.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Tarih ve felsefeye ilgi duyan Kenan İmirzalıoğlu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmak istiyor.

Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen 46 yaşındaki yıldız, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.