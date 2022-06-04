Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebekleri Leyla zatürre oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebekleri Leyla zatürre oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızları Leyla'nın mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

İlk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, mayıs ayında dünyaya gelen bebeklerine ise Leyla adını verdi.

Sağlıkla Leyla'yı kucaklarına alan çift, hastane çıkışı gazetecilere mutluluk pozu vermişti.

Leyla'nın bakımına evde devam eden İmirzalıoğlu çiftinden son gelen haberler, hayranlarını üzdü.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin mayıs ayında dünyaya gelen kızları Leyla'nın mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Leyla'nın durumu iyi

Doğumdan iki gün sonra hastaneden taburcu edilen Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

HS Magazin isimli Instagram sayfasında yer alan habere göre; İmirzalıooğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi gününden beri hastanede..

Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek.

Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı." dedi.

Orta kulak iltihabına yakalandığını açıkladı

Doğum sonrası hastaneden taburcu olan Sinem Kobal, ilk açıklamasında orta kulak iltihabına yakalandığını söyleyerek, "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" demişti.