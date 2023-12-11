Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ödül törenine damga vurdular Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun el ele göz göze halleri hayranlarını mest etti.

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Geçtiğimiz haftalarda Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia İmirzalıoğlu'nun Kobal'ı aldattığıyla ilgiliydi.

"Selana aldatıldın"

Twitter'da kimliği gizli bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu'nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal'ı aldattığını iddia etti. "Selana aldatıldın, haber doğru. 'Sete gidiyorum' diyerek aldatmış" yazarak ortalığı karıştırdı.

"Bize sormayın"

İmirzalıoğlu konuyla ilgili, "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın" ifadelerini kullanmıştı.

El ele göz göze

Önceki gün katıldıkları bir ödül töreninde iddialara inat el ele göz gözeydi. Ünlü çiftin aşk dolu bakışları sosyal medyada gündem oldu. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Sinem Kobal, kırmızı mini elbisesi ve iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

"Yılın Erkeği"

Kenan İmirzalıoğlu, "Yılın Erkeği" ödülünün gururlu sahibi oldu ve bu büyük başarısını eşi Sinem Kobal ile paylaştı.