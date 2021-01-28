Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a anlamlı jest

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal'ın hayranları kızları Lalin için fidan dikti.

Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları için evlerinin önüne kulübe yaptırıp içine battaniye koyan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, doğa ve hayvan sevgisi sevenlerine ilham verdi.

LALİN ADINA FİDANLAR DİKİLİDİ

Hayranları İmirzalıoğlu ve Kobal'ın 2020 Ekim ayında kucaklarına aldığı kızları Lalin için, Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlara fidan bağışında bulundu. Sevenleri Lalin adına, Ankara Çamlıdere ve Rize Çamlıhemşin'e fidan diktirdiler. Dört aylık kızları Lalin adına düzenlenen sertifikalar, ünlü çifti duygulandırdı.