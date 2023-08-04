Kenan İmirzalıoğlu’na Ezel diyen yarışmacı gülümsetti 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'na bakarak "Kenan" yerine "Ezel" diyen yarışmacı, gülümseten anlara neden oldu.

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Uzun zamandır Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu, oynadığı dizilerle akıllarda yer edinmiş durumda.

Özellikle yer aldığı Ezel dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu, yarışma sırasında da bu isimle gündem oldu.

Son olarak yarışmaya katılan 18 yaşındaki Emrullah Güneş, ünlü oyuncuya cevap verdiği sırada Ezel diye seslendi.

Kenan yerine Ezel deyince...

Türkçe dil bilgisi sorusu ile karşılaşan yarışmacı, şıklar arasında düşündüğü sıralarda kafasını kaldırdı.

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'na bakarak, ''Kenan'' yerine tam ''Ezel'' diyecekken hatasını fark etti.

Durumu son an anda fark eden yarışmacı sadece ''Ez...'' diyebildi. İmirzalıoğlu ise kendisine "Ezel" diye seslenmek üzere olan yarışmacının bu sözüne karşılık olarak ''Ezel mi?'' diyerek gülmeye başladı.

Güneş ise "Çok pardon" yanıtını verdi. O anlarda yakışıklı oyuncu gülmekten kendini alamadı.