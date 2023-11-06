Kenan İmirzalıoğlu'ndan aşk dolu itiraflar: Rabbim aklımı aldı Sinem Kobal'ın romantik açıklamalarından sonra eşi Kenan İmirzalıoğlu da karısına aşkını ilan ederek "Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu" dedi.

ensonhaber.com

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

2016'da dünyaevine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu, sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Aşkını ilan eden Kenan İmirzalıoğlu şunları söyledi:

"Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken.

"Rabbim aklımı aldım"

Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu. Sinem latife yapmış, olayın başlaması benimle oluyor.

"Nazardan korkuyorum"

Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor."

"Görür görmez çarpıldım"

Eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı." açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum.

"40'lı yaşlarda ilk görüşte olmuyor"

İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu." itirafında bulundu.