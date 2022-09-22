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    Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşine övgü: Annelik ona çok yakıştı

    Evliliklerinin biteceği yönündeki iddialara yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, eşinden övgüyle bahsederek "Onun anneliğini gördükçe saygım katlanıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:40
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    Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşine övgü: Annelik ona çok yakıştı

    Bir dönemin sevilen dizisi 'Selena' ile ünlenen oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla 2016 yılında nikah masasına oturdu.

    Mutlu bir evlilik süren çift, birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşıyor.

    Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan iki ünlü isim, ilk kızları Lalin'in ardından ikinci kızları Leyla'yı da kucaklarını aldı.

    Ayrılık iddialarını eşini överek yalanladı

    Kobal'ın bir süre sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmaması nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

    Tek başına bir restorandan çıkarken görüntülenen İmirzalıoğlu ise iddialara yanıt verirken eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

    "Anneliğini gördükçe saygım katlanıyor"

    Açıklama yapan başarılı oyuncu, Sinem Kobal için şunları söyledi: "Harika bir anne, annelik ona çok yakıştı. Sinem'den muhteşem bir anne çıktı, annelik onun için en önemli şey. Her şeyle an an ilgileniyor. Onun anneliğini gördükçe saygım katlanıyor. Larin de ablalık yapıyor." dedi.

    Kenan İmirzalıoğlu ndan eşine övgü: Annelik ona çok yakıştı #1

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