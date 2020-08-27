Kenan İmirzalıoğlu'nun arabasının logosu çalındı

Kenan İmirzalıoğlu, otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı oldu.

Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2018 yılında 500 bin TL'ye aldığı GMC marka minibüsün logosunu hırsızlar çaldı.

LOGO YOK

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun aracını görüntüleyen muhabirler, minibüsün logosunun çalındığını fark etti.

Oyuncunun minibüsünün önünde markanın kırmızı renkte bir logosu olmalıydı. Ancak İmirzalıoğlu'nun aracındaki bu parça sökülmüş halde görüntülendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı.