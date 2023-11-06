Kenan İmirzalıoğlu, Filistin sorusu sonrası isyan etti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Filistin sorusu dikkat çekti. Yarışmanın sunucusu Gazze'de yaşanan vahşete dair açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' sorularıyla ve yarışmacıların yanıtlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak yarışmacı Eyüp İşler, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

Soru Filistin'le ilgili

1 milyon TL'lik soru, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ile ilgiliydi. Soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" denildi.

'Karpuz dilimi' yanıtıyla doğru cevabı veren yarışmacıdan sonra ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, söz alarak Gazze'de yaşanan vahşete dair konuştu.

"Sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor"

Soru üzerine Filistin'de yaşananlara ilişkin duygularını aktaran Kenan İmirzalıoğlu, "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki sivil insanların ölümü son bulur. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde son bulur. Oradaki insanlar için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.