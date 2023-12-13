Kenan Özkan, Deniz Akkaya'nın swinger iddiasına cevap verdi Deniz Akkaya'nın küfürler edip swinger partileri düzenlediğini söylediği Eylül Öztürk'ün kocası Kenan Özkan'dan yanıt gecikmedi.

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Ünlü fenomen Dilan ve Engin Polat davasıyla beraber zenginliğinin kaynağı sorgulanan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu.

Mercek altındaki sosyal medya fenomenlerine karşı savaş başlatan Deniz Akkaya'nın, Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan hakkındaki swinger iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Kenan Özkan, kendisine küfürler savuran Deniz Akkaya'ya yanıt verdi.

"Göz altı morlukları ağzına geldi"

Sosyal medyanın gündemine yerleşen çift için Deniz Akkaya, "Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun. Hoş Polat Ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu, benzer hikâyeler! Bu güzellik merkezlerinin sahipleri ve kocalarının göz altı morlukları ağızlarına kadar niye iniyor belli hoş senin karınınki artık göğüs kısmına kadar inmiş durumda! Tekrar ediyorum bunlara girmeyecektim ama senin boyun çok uzadı cüce!! Deprem bölgesine gönderdiğin on koli deterjanla mı beni bastıracaksın! Ahlaksız herife bak, hıyar herife bak ya, p..venk!" paylaşımını yapmıştı.

"Bana belge göster oradan ötme"

Deniz Akkaya'nın swinger iddiaları üzerine sessizliğini bozan Kenan Özkan ise X platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakın biz bir şeylere cevap verip kanıtladıkça çıtanın bokunu çıkardılar. Şimdi de başka şeylerin iftirasını atmaya başladılar. Ya arkadaşım kanser gibisiniz. Bir yanda anneye çocuğa küfreden kadın var, millet bunu savunuyor. Üstelik ne dese kanıtladık. Bana belge göster oradan ötme." yanıtını verdi.