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    Kenan Sofuoğlu’nun oğlundan drone şov

    Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, drone kullanarak anne ve babasına kahve servisi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 10:14
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:29
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    Kenan Sofuoğlu’nun oğlundan drone şov

    Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden

    Sofuoğlu, en son oğlu Zayn Sofuoğlu'yle ilgili bu kez alışılmışın dışında bir video yayınladı.

    Drone ile kahve ikram etti

    Motor kullandığı videolarla herkesi kendine hayran bırakan Zayn, bu kez anne ve babasına drone ile kahve ikram etti.

    Kenan Sofuoğlu’nun oğlundan drone şov ViDEO

    Kenan Sofuoğlu’nun oğlundan drone şov #1


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