Kendall Jenner, kırmızı transparan kıyafetiyle olay oldu Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, kırmızı transparan elbisesiyle yine adından söz ettirdi.

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Yıllardır tüm özel hayatlarını gözler önünde yaşayan dünyanın en ünlü ailesinin kadınları arasında en gizlemlisi olarak nam salan Kendall Jenner, son günlerde gündemden düşmüyor.

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, 2023 Academy Museum Galası'na katıldı.

Dünyaca ünlü model, güzelliğiyle yine hayranlıkla bakan gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Transparan Kendall

Transparan giyen model Kendall Jenner, natürel makyajından kırmızı vücudunu saran elbise ile adeta olay oldu.

Sütyensiz

Son dönemde sütyensiz seçimleriyle dikkat çeken model, yine tarzından ödün vermedi.

Kendall'ın son görüntüsünü hayranları, beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.