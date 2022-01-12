Kendall Jenner, kıyafetini eleştirenlere cevap verdi

Dünyaca ünlü süper model üyesi Kendall Jenner'ın, Lauren Perez ile David Waltzer'ın kasım ayındaki düğününde giydiği kıyafet tekrar gündeme geldi.

26 yaşındaki süper model Kendall Jenner'ın, yakın arkadaşı Lauren Perez ile David Waltzer'ın kasım ayındaki düğününde giydiği siyah elbise, gelinin o mutlu gününün de önüne geçmişti.

Jenner'ın Mônot tasarımı elbisesindeki derin yırtmaçlar, modelin gelinden rol çaldığı iddiasıyla tartışma yaratmıştı.

Elbisesiyle çektiği fotoğrafı o dönem Instagram Hikayeleri'nde paylaşan modelin yanında Bella Hadid ve Hailey Bieber gibi diğer ünlü modeller de yer alıyordu.

Perez'in gecenin fotoğraflarını 2021'in en büyük gecesi diye tekrar paylaşması, tartışmalı elbiseyi yeniden gündeme getirdi. Jenner, sosyal medyada yine gelinin önüne geçmekle suçlandı.

"İZNİNİ ALDIM"

Yorumların ardından Perez, araya girerek Jenner'ın müthiş göründüğünü ve bunu sevdiğini belirtti. Bunun ardından Jenner, Perez'i etiketleyerek, "Tabii ki önceden iznini istedim." dedi.