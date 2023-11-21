Kendall Jenner'ın koltukta iç çamaşırlı pozu olay oldu Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, lüks moda markası için kamera karşısına geçti.

ensonhaber.com

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan 28 yaşındaki Kendall Jenner, lüks moda markalarını peşinden koşturmaya devam ediyor.

Kendall yine o markalardan biri için kamera karşısına geçti.

Jenner, iç çamaşırlı ve sütyensiz halleriyle sosyal medyayı salladı.

Eleştirilmişti

Daha önce sütyensiz halleri sebebiyle eleştirilen ve pozları abartı bulunan Jenner yine çok iddialıydı.

Kendall Jenner, üstsüz pozlarının yanında yatakta iç çamaşırlı halleriyle de olay oldu.

"Güven ve duygusallık"

Jenner, marka için 'Markalarda tamamen güven ve duygusallıkla ilgili olmasını seviyorum ve görüntülerin tam olarak bunu yansıttığını hissediyorum." dedi.

Duygusallığın kendisi için ne anlama geldiğinden bahseden Jenner ayrıca, bunun 'duyularınızla uyum içinde olmak ve göze hoş gelen sanat ve görüntüler yaratmakla ilgili olduğunu' açıkladı.