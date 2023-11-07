Kendall Jenner'ın Noel pozu şok etti

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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, cesur kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Vücudunun hatlarını sergileyen transparan detaylara sahip tercihleri içinden eleştirilen Jenner, yine durmadı.
Cesur Kendall
Kendall Jenner, 28. yaş gününü kutladıktan sadece birkaç saat sonra reklam için yapılan bir çekimi paylaştı.
Reality yıldızı/model, bir markasının tatil koleksiyonu için hazırlanan yeni bir tanıtımda yer aldı.
Açtı
Noel için çekilen reklamda model Kendall, kalçalarını açıp poz verdi. Jenner'ın erotik pozuna hayranlarından 'çok abartılmış' yorumları da gecikmedi.
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