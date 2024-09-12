Haber Merkezi
Dünyanın en iyi modelleri arasında gösterilen Kendall Jenner, hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor
Geçtiğimiz gün bir marka için kamera karşısına geçen ünlü model, bu kez de yenilediği imajıyla herkesi şoke etti.
HEM KESTİRDİ HEM BOYATTI
Mert Alaş'ın çektiği karelerde ünlü modelin saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.
Bugün ise Kendall Jenner'ın yepyeni imajıyla yaptığı paylaşımlar ilgi gördü. Uzun siyah saçlarını kestiren ünlü modelin saçlarını sarıya boyattığı görüldü.
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