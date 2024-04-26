Kendimi Barbie gibi hissediyorum! Hazal Filiz Küçükköse'nin son paylaşımına yorum yağdı Instagram hesabından yeni bir gönderi paylaşan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, iddialı pozuna düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti.

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“Kara Sevda” dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sallayan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan oyuncu, iddialı pozlarına yenisini ekledi.

“Kendimi Barbie gibi hissediyorum”

Pembe kıyafetiyle poz veren ünlü isim, paylaşımın altına düştüğü notla damga vurdu. “Kendimi Barbie gibi hissediyorum.” yazan güzel oyuncuya takipçileri binlerce beğeni ve yorum yaptı.