Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı

Ambulans kullanan engelli figüranın ani fren yapmasına sinirlenen Kerem Alışık, 25 yaşındaki engelli gence yumruk attı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın hakkında çıkan şiddet iddiaları bitmek bilmiyor.

Dizide başrol arkadaşı Murat Ünalmış ile mahkemelik olan Kerem Alışık hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı!

ENGELLİ FİGÜRANI YUMRUKLADI İDDİASI

Kerem Alışık konuşma engelli bir figüranı yumrukladı. Ambulans kullanan figüranın ani fren yapmasına sinirlendi. Olay kapatıldı.