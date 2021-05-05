Euro
10.0007
-0.1%
Dolar
8.3098
-0.18%
Altın
476.35
0.07%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
456.603
-2.40%
EXEN Coin
28.45
4.13%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı

    Ambulans kullanan engelli figüranın ani fren yapmasına sinirlenen Kerem Alışık, 25 yaşındaki engelli gence yumruk attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın hakkında çıkan şiddet iddiaları bitmek bilmiyor.

    Dizide başrol arkadaşı Murat Ünalmış ile mahkemelik olan Kerem Alışık hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı!

    ENGELLİ FİGÜRANI YUMRUKLADI İDDİASI

    Kerem Alışık konuşma engelli bir figüranı yumrukladı. Ambulans kullanan figüranın ani fren yapmasına sinirlendi. Olay kapatıldı.

    Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir