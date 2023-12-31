Haberler



Magazin



Kerem Alışık eski sevgilisi Ebru Gündeş'in karşısında şarkı söyledi: Hiç ayrılmadık seninle

Kerem Alışık eski sevgilisi Ebru Gündeş'in karşısında şarkı söyledi: Hiç ayrılmadık seninle O Ses Türkiye'de yılbaşı özel programında romantik anlar yaşandı.. Bir döneme yaşadıkları aşk ile damga vuran Kerem Alışık ve Ebru Gündeş karşı karşıya geldi. Alışık'ın, Gündeş'e bakarak söylediği şarkı ise sosyal medyada gündem oldu.