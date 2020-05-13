Kerem Alışık: Hilal benim arkadaşım

Usta oyuncu Kerem Alışlık, aşk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' adlı diziden birlikte rol alan Kerem Alışık (58) ile Hilal Altınbilek'in (27) aşk yaşadığı uzun zamandır iddia ediliyor.

HİLAL'İN KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

Alışık, önceki gün Bebek’te köpek gezdirirken görüntülendi. Ancak bu köpeğin Hilal Altınbilek’in köpeği Jüpiter olduğu ortaya çıkmıştı.

Alışık'ın menajeri “Hilal Hanım ile Kerem Bey yakın oturduğu için köpeğini ona bıraktı. Kerem Bey de yürüyüşe çıkardı” açıklamasını yaptı.

"ARKADAŞIZ"

Usta oyuncu da aşk söylentilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi: "Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız. Hepsi bu."