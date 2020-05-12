Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşk yaşıyor

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran 60 yaşındaki Kerem Alışık ve Züleyha karakterine hayat veren 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in, aşk yaşadığı iddia edildi.

KÖPEKLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kerem Alışık, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Alışık'ın gezdirdiği köpeğin Hilal Altınbilek'in köpeği Jupiter olduğu öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası tüm gözler Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'a çevrildi. İkilinin, geçtiğimiz yıl da aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Kerem Alışık, o dönem çıkan haberlere şu yanıtı vermişti: "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması."