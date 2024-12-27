Kerem Atakan Kesgin'le aşk yaşıyordu! Oyuncu Melisa Döngel'den ayrılık açıklaması geldi

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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sık sık adından söz ettiriyor güzel oyuncu Melisa Döngel'in aşktan yana yüzü bir türlü gülmüyor.

Bir süredir de futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birlikte olan Döngel'den geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift hakkında, ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.

Önceki gün bir davette ortaya çıkan oyuncu, muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

"HER YIL BENİM YILIM OLSUN"

Döngel, “2024 yılı benim için çok verimli ve iyi geçti, birçok projede yer aldım. Umarım her yıl benim yılım olur.” ifadelerini kullandı.

Kerem Atakan Kesgin ile birlikte olan Melisa Döngel, ilişki hakkında sorular karşısında birkaç saniye sessiz kaldı.

"Teşekkür ederim" diyerek konuyu geçiştiren Melisa Döngel, "Sessiz kaldınız ayrıldınız mı?” sorusunun ardından “Her şey yolunda.” diyerek cevap verdi.