Kerem Bürsin: 30 yaşında baba olmayı hayal etmiştim

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, babalık hayalinden bahsetti.

İki yıl önce Serenay Sarıkaya'dan ayrıldığından beri yalnız olan Kerem Bürsin, bir dergiye röportaj verdi. Yakışıklı oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Röportaj veren Kerem Bürsin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"SIRF ÇOCUK YAPMAK İÇİN EVLENİLMEZ"

"Aile hayatı zenginleştirir. Ama tabii tercih meselesi. 3 ay sonra 34 olacağım. Hayallerim hep 29-30 yaşında baba olmaktı. Ancak sırf çocuk yapmak için evlenilmez. Sırf biriyle olmak için olunmaz. Hayatını paylaşmak istediğin kişiyle de ilgili. Tüm doneler uygunsa neden olmasın?"

Kerem Bursin baba olmak istediği yaşta Serenay Sarakaya ile aşk yaşıyordu. İlişkileri 2015’ten 2019’a kadar sürdü. Kerem Bursin aşk başladığında 28 yaşındaydı.