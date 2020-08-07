Kerem Bürsin: Aşk değil iş konuşalım

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşıyor iddialarına cevap verdi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’de görüntülendi.

"PROFESYONEL DEĞİL"

Partneri Hande Erçel’le dizideki öpüşme sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya düşen oyuncu, “Maalesef öyle bir şey oldu. İşimiz gereği yapmamız gereken birtakım şeyler var, birinin onu öyle çekmesi hiç profesyonel değil.” dedi.

"ÇOK SAÇMA"

Bu görüntülerin Erçel’in sevgilisi Murat Dalkılıç’la ilişkisini bitirdiği iddiaları ise Bürsin’i kızdırdı.

İşini yaptığını söyleyen Bürsin, “Çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim Murat da profesyonel bir sanatçı, dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek.” dedi.

"İŞ KONUŞALIM"

Demet Özdemir’le de adı aşk dedikodularına karışan Bürsin, muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını “Aylar öncesine gidiyorsunuz, o dedikodu devam mı ediyor? Şu an benim için en önemli şey iş, iş konuşalım.” diyerek geçiştirdi.

Oyuncu, “Kalbiniz şu an boş mu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Dediğim gibi kalbim şu an işe ve aileme açık. Aşk yok.”