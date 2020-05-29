- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var
Kerem Bürsin: Demet'ten daha önemli şeyler var
Bebek’te görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile ilgili sorulara kızdı.
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 08:13
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, 3 yıllık sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan 2019’da ayrılmıştı. Bürsin, ocak ayından bri aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir hakkında konuşmak istemedi.
DEMET'İN SORULMASI CANINI SIKTI
Önceki gün Bebek’te görüntülenen Bürsin, yapım şirketinden çıkıyordu.
Koronavirüse karşı önlemini alan Kerem Bürsin, Demet Özdemir’e dair sorulara kızdı: “Bu konulara şimdi hiç girmeyelim. Konuşacak daha önemli şeyler var”