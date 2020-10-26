Kerem Bürsin: Hande ile aramızda aşk yok

Kerem Bürsin, Hürriyet'e verdiği röportajda, kendisiyle alakalı birçok soruya cevap verdi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hürriyet'e dizi setinde röportaj verdi. Bürsin verdiği röportajda kendisiyle ilgili birçok soruyu da yanıtladı.

BENDEN YAKIŞIKLI OLAN BİRÇOK İNSAN VAR"

Açıklamalarda buluna Bürsin, "Sabah ne kadar popülerim diye kalkmıyorum. Oyunculukta nasıl daha iyi olurum diye kalkıyorum.

Benden yakışıklı olan birçok insan var. Benim derdim yakışıklı olmak değil. Kesinlikle altın çocuk değilim. Her zaman büyüdükçe küçülmek gerektiğine inandım.”

"AŞK YOK"

"Hande Erçel ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna Kerem Bursin: “Aşk yok. Daha önce birbirimizi tanımıyorduk.

Tanımadığın popüler oyuncularla çalışmaya başlarken neyle karşılaşacağım diye düşünüyorsun. Ama Hande beni çok şaşırttı. Acayip enerjisi var. Çok güzel uyum sağladık.”







