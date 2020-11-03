Kerem Bürsin: Hande ile çalıştığımız için birlikteyiz

Kerem Bürsin: Hande ile çalıştığımız için birlikteyiz

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bitmek bilmeyen aşk iddialarına yine cevap verdi.

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmaa devam ediyor.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel "Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "Olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.