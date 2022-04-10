Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
634.425
0.58%
BTXN Coin
31.09
-7.71%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası

    Hande Erçel ile ilişkisini noktalayan Kerem Bürsin’in İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin siyah-beyaz fotoğrafı iddiaları güçlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası

    Birliktelikleri “Sen Çal Kapımı” dizisi ile başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı.

    “Aşkları reklamdı. Dizi bitti, aşk bitti” yorumlarına maruz ikili, şimdilerde başka aşklara yelken açtı bile…

    Hande gönlünü, Kaan Yıldırım’a kaptırdı

    İlk olarak Hande Erçel’in meslektaşı Kaan Yıldırım ile adı anıldı. Erçel aşk iddiasına sessiz kalırken, bir atak da Kerem Bürsin’den geldi.

    Yakışıklı oyuncu aradığı mutluluğu İspanya’da buldu.

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #1

    İspanyol oyuncu ile gizli buluşma

    Ekim ayında İspanya’daki bir defileye davetli olarak giden Bürsin, burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

    Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #2

    Siyah-beyaz aşk

    Sosyal medyaya düşen siyah beyaz bir kare, aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

    34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlendiği, 2021 yılında da boşandığı öğrenildi.

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #3

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #4

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #5

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #6

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #7

    Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası #8


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı
    Ekonomi

    Ramazan'da Gaziantepli güllaç ustalarının mesaisi arttı

    SpaceX, 165 milyon dolara uzaya 3 turist gönderdi
    Teknoloji

    SpaceX, 165 milyon dolara uzaya 3 turist gönderdi

    Görüş Bildir