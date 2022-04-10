Kerem Bürsin, İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile aşk yaşıyor iddiası

Hande Erçel ile ilişkisini noktalayan Kerem Bürsin’in İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin siyah-beyaz fotoğrafı iddiaları güçlendirdi.

Birliktelikleri “Sen Çal Kapımı” dizisi ile başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı.

“Aşkları reklamdı. Dizi bitti, aşk bitti” yorumlarına maruz ikili, şimdilerde başka aşklara yelken açtı bile…

Hande gönlünü, Kaan Yıldırım’a kaptırdı

İlk olarak Hande Erçel’in meslektaşı Kaan Yıldırım ile adı anıldı. Erçel aşk iddiasına sessiz kalırken, bir atak da Kerem Bürsin’den geldi.

Yakışıklı oyuncu aradığı mutluluğu İspanya’da buldu.

İspanyol oyuncu ile gizli buluşma

Ekim ayında İspanya’daki bir defileye davetli olarak giden Bürsin, burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi.

Siyah-beyaz aşk

Sosyal medyaya düşen siyah beyaz bir kare, aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlendiği, 2021 yılında da boşandığı öğrenildi.