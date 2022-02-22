Kerem Bürsin kendini boksa verdi

Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bursin boks yaptığı anları paylaştı.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı.

"YÜKSEL VE PARLA"

Bürsin'in ayrılık sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. Ünlü oyuncu boks yaptığı anları paylaşıp altın "Yüksel ve parla" notu hayranları tarafından, eski sevgilisi Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı.