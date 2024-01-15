Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya iddiasına cevap verdi: "Hangi paralel evrende oluyor bu?" Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddia edilen Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından söylentilere cevap verdi.

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Ekranların iki ünlü oyuncusu Kerem Bürsin ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Serenay Sarıkaya, yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Güzel bir ilişki yaşayan ikili, sorunsuz bir şekilde de ayrılmıştı.

Daha önce Kerem Bürsin’in kız kardeşi Melisa Bürsin'in, ünlü güzeli tekrar takibe alması, beraberlik iddialarını güçlendirmişti. Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ise birbirlerini hiç takipten çıkmadılar.

Kerem Bürsin hemen yalanladı

Çiftin yıllar sonra tekrar bir araya geldiği iddia edildi. Eski aşıkların yeni yılla birlikte aşklarının alevlendiği ve birbirine 2. şansı verdikleri ileri sürüldü.

Söylentinin kısa sürede gündem olmasıyla Bürsin'den yalanlama geldi.

"Hangi paralel evrende oluyor bu?"

Barışma haberlerinin gündem olmasının ardından yapılan bir habere cevap veren Bürsin "Hangi paralel evrende oluyor bu?" ifadelerini kullandı.