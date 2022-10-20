Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı

Oyuncu Kerem Bürsin, Türk erkeklerinin bakıma mesafeli olduğu algısının artık kalmadığını söyledi.

Çocukken ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşen ve uzun süre Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bakım konusunda Türk erkekleri ile Amerikalı erkeklerini kıyasladı.

Formda vücudu ve yakışıklılığıyla sürekli gündeme gelen Bürsin, spor kadar cilt bakımına da dikkat ettiğini söyledi.

"Metroseksüelliğe devam"

Cilt bakımlarını yılda birkaç kez aksatmadan yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Metroseksüellik akımı hala devam ediyor. Türk erkekleri Amerikalılara göre daha bakımlı." diye konuştu.

"Toksik erkekler gitsin"

Bürsin, geçtiğimiz hafta "Sektörde toksik erkekler var, hala çalışıyorlar." açıklamasıyla gündem olmuştu.