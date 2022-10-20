Petrol
93.4
1.07%
Euro
18.2274
0.30%
Dolar
18.5813
-0.08%
Altın
976.27
0.40%
Borsa
3913
0.84%
Bitcoin
361.800
0.22%
BTXN Coin
9.57
2.68%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı

    Oyuncu Kerem Bürsin, Türk erkeklerinin bakıma mesafeli olduğu algısının artık kalmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı

    Çocukken ailesiyle birlikte yurt dışına yerleşen ve uzun süre Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bakım konusunda Türk erkekleri ile Amerikalı erkeklerini kıyasladı.

    Formda vücudu ve yakışıklılığıyla sürekli gündeme gelen Bürsin, spor kadar cilt bakımına da dikkat ettiğini söyledi.

    "Metroseksüelliğe devam"

    Cilt bakımlarını yılda birkaç kez aksatmadan yaptırdığını söyleyen oyuncu, "Metroseksüellik akımı hala devam ediyor. Türk erkekleri Amerikalılara göre daha bakımlı." diye konuştu.

    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı #1

    "Toksik erkekler gitsin"

    Bürsin, geçtiğimiz hafta "Sektörde toksik erkekler var, hala çalışıyorlar." açıklamasıyla gündem olmuştu.

    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı #2

    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı #3

    Kerem Bürsin: Türk erkekleri bakımlı #4


    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
    3. Sayfa

    Van'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Madenci ailelerine mali destek paketi hazırlanıyor
    Ekonomi

    Madenci ailelerine mali destek paketi hazırlanıyor

    Görüş Bildir