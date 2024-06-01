Kerem Bürsin ve Hadise'den "yaz" karesi geldi Kerem Bürsin'in doğum gününe katılan Hadise, sosyal medyada paylaşılan kareyle gündeme oturdu.

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Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, konserlerine ara verdi ve soluğu Bodrum'da aldı.

Hadise'nin Bodrum çıkarması ise Kerem Bürsin'in doğum gününe denk geldi.

Kerem Bürsin yeni yaşını Hadise, Mert Yazıcıoğlu, İnan Kırdemir, Tuba Büyüküstün ve Hande Doğandemir’le, Bodrum’da kutladı.

Çok konuşulacak kare

Hadise ve Kerem Bürsin'den Bodrum'dan bir kare geldi. Doğum gününü kutlayan Bürsin'in Hadise'yle çektirdiği kare ise sosyal medyada gündem oldu.

Bürsin ve Hadise'nin çok yakıştığını söyleyenler, ikiliye birlike olup olmamayı düşünüp düşünmediklerini sordu.