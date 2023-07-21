Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın öpüşme sahnesi gündem oldu Ya Çok Seversen dizisiyle ekrana dönen Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan öpüşme sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kerem Bursin, Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi ile ekranlara geri döndü.

Öpüşme gündem oldu

Çok sevilen yaz dizisinde son bölümdeki öpüşme sahnesi gündem oldu. Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın öpüşme sahnesi Twitter'ı salladı. Ya Çok Seversin'in Ateş ve Leyla'sının öpüşme sahnesine pek çok yorum yapıldı.

İki başarılı oyuncunun hayranları iki oyuncunun iyi bir eküri olduğunu söylerken rolün hakkını verdiği konusunda hemfikirdi.

Sosyal medyada Kerem Bürsin'e "Sektörde en iyi öpüşen oyuncusun" yorumları geldi.

Disney+'ta yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon sahnesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan uzun süre konuşulmuştu. Kendini tatmin ettiği sahnelere dair soruları yanıtlayan Hafsanur Sancaktutan "Kurallarıma aykırı olmadığı sürece işimi yapıyorum" demişti.