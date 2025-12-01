Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan ilk aşk karesi geldi

- Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, ilişkilerini resmen ilan etti.
- Sosyal medya üzerinden ilk aşk karelerini paylaştılar.
- Çiftin paylaşımına hayranlarından yoğun beğeni geldi.
Sosyetik güzel Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, gündemden düşmek bilmiyor.
38 yaşındaki Bürsin ve 29 yaşındaki Yağcıoğlu, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.
BEKLENEN AŞK KARESİ
İkilinin cephesinden sürpriz bir paylaşım geldi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu, sevgilisi Kerem Bürsin'le ilk karesini sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin karesine hayranlarından beğeni yağdı.